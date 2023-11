Come curarsi con i libri

Dal 5 novembre al 10 dicembre torna a Rimini "Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri", la rassegna di lezioni magistrali e presentazioni di libri dedicata al mondo contemporaneo curata dalla Biblioteca Gambalunga. Gli incontri si tengono la domenica alle 17 al cinema Tiberio, in via San Giuliano. "Il peso della leggerezza" è il titolo del progetto. Domani primo appuntamento con Marina Calloni.