Come difendersi dai bulli della Rete

Quaranta adolescenti tra gli 11 e i 14 anni divisi in due gruppi da venti ognuno: saranno loro i primi ambasciatori del progetto pilota "Digitali consapevoli", finanziato dal Rotary Club Rimini Riviera. Un progetto che mira a diffondere tra i giovani le buone pratiche per la navigazione sicura in rete, difendersi dai pericoli, verificare le informazioni e prevenire il cyberbullismo. Saranno questi, insieme a tanti altri, gli argomenti toccati con gli studenti delle prime due scuole secondarie di primo grado di Rimini aderenti. Finito il percorso formativo, ragazze e ragazzi, a loro volta, si faranno promotori con i loro coetanei in classe, nelle famiglie con gli adulti e più in generale in rete, di un uso consapevole del web. Il progetto Digitali Consapevoli prevede una formazione interattiva con 11 incontri della durata di 90 minuti l’uno, per gruppi di 15-20 studenti di prima e seconda media. L’obiettivo è coinvolgere e formare i partecipanti per renderli consapevoli dei rischi legati all’utilizzo delle piattaforme di comunicazione digitale e fornirgli, al contempo, competenze e regole di base per un utilizzo consapevole e sicuro.