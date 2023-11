"Come dire no alla violenza". Magistrati ed esperti a confronto

Magistrati, psichiatri, influencer, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Tutti uniti, a Riccione, per riflettere insieme alle nuove generazioni su ‘Come dire no alla violenza’ contro le donne, in occasione dell’evento di venerdì al Mammamia di viale Ceccarini e trasmesso in diretta su Rai Radio 1. Il dibattito, condotto dai giornalisti Francesca Parisella e Massimo Cecchini, ha visto la partecipazione di diversi ospiti, tra cui la sindaca Daniela Angelini e il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco. "Ho voluto recarmi in uno dei luoghi simbolo della vita notturna dei giovani per parlare di sicurezza, per ricordare loro che divertirsi senza subire una violenza, fisica o verbale, deve essere la normalità – ha dichiarato il sottosegretario –. È stata un’occasione di confrontarsi e per raccontare l’impegno del Governo". Violenza che in alcuni casi assume contorni di natura sessuale e predatoria. Sul tema è intervenuta il pm di Rimini Annadomenica Gallucci, ricordando come l’abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche sia varie volte all’origine di episodi di violenza sessuale, "pur non rappresentando per la legge una giustificazione, ma al contrario un’aggravante che comporta per i responsabili punizioni ancora più severe". Forze dell’ordine e inquirenti sono in prima linea nella lotta e nella prevenzione del fenomeno, tuttavia l’appello ai giovani è "quello di venire in Riviera a divertirs in maniera sicura, sostenibile, nel rispetto delle regole".