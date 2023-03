Come evitare gli sprechi d’acqua

"Acqua bene esauribile, utilizzo corretto delle risorse idriche": se ne parlerà durante il convegno che Riccione Coraggiosa terrà domani (sabato) 16 in poi al Palazzo del Turismo, in piazzale Ceccarini. Saranno presenti esperti, amministratori, a partire dalla sindaca Daniela Angelini, nonché il presidente di Romagna Acque Tonino Bernabé, l’ingegnere ambientale e dirigente del Comune di Cesenatico, Chiara Benaglia, che interverrà sulla tutela della risorsa idrica, e Riccardo Santolini, docente di Ecologia all’Università di Urbino, che relazionerà sulla "criticità ed opportunità del sistema acque in una nuova ottica di adattamento ai cambiamenti climatici". Appuntamento, dunque, al Palazzo del Turismo.