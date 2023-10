Come guidare i bus elettrici: sold out il corso di formazione a Misano

Un corso per guidare gli autobus elettrici. Si svolgerà oggi a Ibe Driving Experience 2023, l’appuntamento di Italian Exhibition Group che oggi e domani raccoglierà il mondo del trasporto collettivo sostenibile al Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’. La manifestazione precede Ibe Intermobility and Bus Expo, salone espositivo punto di riferimento biennale del settore, atteso in Fiera a Rimini nel 2024. Il corso sui mezzi elettrici ad alto tasso tecnologico che stanno aumentando la loro presenza nelle flotta delle società di trasporto pubblico è già sold out. Guidare un bus elettrico non è come guidarne uno tradizionale perché le differenze nel funzionamento e nelle caratteristiche tecniche possono arrivare a ridurre di molto l’autonomia del veicolo, con ricadute sul servizio. A Ibe arriveranno anche 80 ragazzi per il progetto ‘School’s out, Start your Future with Ibe’. Il progetto è sviluppato insieme a Scuderia Start ed è rivolto ai ragazzi delle scuole professionali e tecniche della Romagna con indirizzo meccanico, elettronico e meccatronico. Il programma pensato per meccanici, operai specializzati ed altre figure professionali darà la possibilità di toccare con mano i veicoli e di fare domande per scoprire le peculiarità tecniche dei mezzi. I ragazzi potranno anche provare un simulatore di diagnostica e riparazione e fare un giro di pista a bordo di un veicolo elettrico Iveco Bus. School’s out permetterà agli studenti di scoprire le potenzialità occupazionali offerte dal settore del trasporto collettivo su gomma facendoli avvicinare a questa industria e alle professionalità, sempre più digitali. Questi gli istituti coinvolti nel progetto: l’istituto d’istruzione superiore Marie Curie di Savignano sul Rubicone, l’istituto Isiss Gobetti di Morciano di Romagna, istituto professionale per l’industria e l’artigianato Leon Battista Alberti di Rimini e l’istituto professionale statale Olivetti Callegari’ di Ravenna. Ci sarà anche un focus sul trasporto turistico.