Come imparare a mangiare sano

Uno stile di vita sano per prevenire l’insorgenza di alcune malattie croniche come obesità, diabete e ipertensione. È l’obiettivo degli appuntamenti gratuiti di promozione della salute organizzati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ambito territoriale di Rimini e dalla Casa della Comunità. Oggi dalle 15 alle 17, è in programma nel centro Buon vicinato Colle dei Pini di via Benevento 13, l’incontro de ‘Il carrello della salute’, pensato per insegnare a fare la spesa riempiendo il carrello in maniera gustosa ed anche salutare. A condurlo ci sarà la dietista insieme agli operatori del dipartimento di Sanità pubblica, che daranno consigli per costruire in autonomia il proprio menu settimanale. L’evento è rivolto in particolare alle persone con patologie croniche. La partecipazione agli incontri è libera e gratuita. Per informazioni o adesioni: mail promosalute.rn@auslromagna.it, numero di telefono 334-3429196.