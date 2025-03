Come imparare ad accedere allo Spid e al Fascicolo sanitario

Come accedere allo Spid e al Fascicolo sanitario senza impazzire. Non è proprio questo il titolo ma il senso dell’iniziatia... sì. Oggi alle 17 incontro informativo promosso da Ada - Associazione per i Diritti degli Anziani, realtà che già collabora fruttuosamente con il Comune di Bellaria Igea Marina nel contesto dello ‘Sportello di aiuto digitale’. "Verranno approfonditi in particolare – spiegano da Ada – funzionamento e opportunità legati allo Spid e al Fascicolo Sanitario Elettronico".

L’incontro al quale la partecipazione è libera, indirizzato agli over 65 ma di fatto senza partricolari limiti di età, si terrà nei locali interni della chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore di di piazzale Santa Margherita, a Igea Marina centro, di fronte al Centro culturale Vittorio Belli.