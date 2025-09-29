Come sarà il nuovo viale Ceccarini di Riccione? Bosco (di pini), lucciole e nuvole d’acqua

Riccione, 29 settembre 2025 – Sono partiti i lavori di rigenerazione urbana, che entro maggio ridisegneranno il tratto centrale di viale Ceccarini di Riccione, dall’incrocio con viale Milano a quello con viale Dante. Al centro del progetto, che solo in questo segmento richiede un investimento di 2,6 milioni di euro, sugli 8.800.000 complessivi, il ‘bosco filare’, che da seguito al primo lotto tra il lungomare e viale Milano, contraddistinto dall’oasi urbana con le palme, inaugurato alla vigilia dell’estate. Il tutto dovrà essere completato entro maggio 2026. Dopo l’estate si partirà col terzo stralcio.

Ecco come sarà il cuore di viale Ceccarini: da sempre il salotto di Riccione

Il viale, che vuol essere “manifesto di sostenibilità ambientale”, avrà la pavimentazione in travertino, l’illuminazione garantita dagli scenografici ‘pali Ceccarini’ che includono sistemi audio e luci, e installazioni come i ‘tappeti di lucciole’ e le ‘nuvole d’acqua’ nebulizzata. Su suggerimento degli operatori del “salotto” i lavori in corso sono stati suddivisi in due fasi per contenere al massimo i disagi alle attività artigianali, negozi e pubblici esercizi, che il Comune sosterrà con uno sgravio fiscale, riducendo la Tari al 50 per cento per tutta la durata dei lavori, affidati a un raggruppamento di imprese guidato da Zambelli Srl.

Nella parte centrale di viale Ceccarini resteranno gli storici pini

Questo nuovo concept recupera l’autenticità dell’iconico ‘salotto’, ispirandosi alla Riccione di inizio Novecento, alla mondanità degli anni ’50 e al jet set degli anni ’80, per dare vita a un nuovo capitolo di storia basata su eleganza, sobrietà e, soprattutto, natura. A porre l’accento su questo, alla presenza della sindaca Daniela Angelini, affiancata dall’intera giunta e da tutti i tecnici, è stato l’architetto Francesco Ceccarelli dello studio Laprimastanza, al quale l’amministrazione comunale ha affidato la nuova immagine del centralissimo viale. Con lui i colleghi Matteo Battistini e Davide Agostini.

In questa parte del viale, a differenza del precedente, gli alberi non verranno sostituiti, anzi, ne verrà garantita la salute “evitando interferenze tra le radici e la pavimentazione”. Verrà pertanto fatto un monitoraggio fitosanitario, nonché la ripiantumazione delle piante abbattute. Si useranno poi delle tecnologie all’avanguardia, come i vespai areati e verranno fatte delle stratigrafie del sottosuolo, usando terreni altamente organici.

La sostenibilità ambientale sarà centrale nel futuro di viale Ceccarini

Evidenziano l’importanza dell’intervento , definendola “cruciale per il futuro di Riccione”, la sindaca Daniela Angelini e l’assessore Christian Andruccioli nel ricordare che quest’opera, destinata a cambiare la cartolina della città, s’inserisce in un piano più ampio di rigenerazione urbana della città.