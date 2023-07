Come rendere la città più green? Ecco il sondaggio

Quale azioni per una Santarcangelo sempre più sostenibile e ’green’? Il Comune invita i cittadini a dare suggerimenti e proposte, per elaborare il nuovo piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima. Per coinvolgere i santarcangiolesi ecco il sondaggio on line. Il questionario è già disponibile sul sito web del Comune di Santarcangelo. La prima parte del sondaggio è tutta dedicata alla conoscenza dei cambiamenti climatici, mentre nella seconda si invitano i partecipanti a proporre misure e azioni da inserire nel piano.