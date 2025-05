Come sarà il futuro del quadrante sud

Domani alle 20.30, alla scuola primaria “G.B. Casti”, si terrà un incontro pubblico dedicato alla riorganizzazione della viabilità nel quadrante urbano interessato dai lavori sulla Statale 16. Focus particolare sarà dato alle aree di via della Fiera, via della Repubblica e via Euterpe. Durante la serata verranno illustrate e discusse diverse proposte per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico. Interverranno l’assessore Mattia Morolli e i tecnici del settore mobilità del Comune di Rimini.