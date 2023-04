"Come saranno spesi i 7 milioni di fondi Pnrr"?

Come verranno spesi a Novafeltria i 6,7 milioni di fondi ottenuti dal Pnrr? A chiederlo è il Pd, che attacca il sindaco Stefano Zanchini (nella foto) e la maggioranza. "Già un anno fa, preoccupati dal silenzio assordante dell’amministrazione – attaccano i dem – avevamo chiesto quali erano i progetti individuati dalla giunta per accedere ai bandi del Pnrr". E la risposta "da parte dell’assessore Monia Amadei è stata una non risposta, l’ennesima". E ora che è venuto fuori che per Novafeltria ci sono ben 6,7 milioni "chiediamo all’amministrazione di informare i cittadini. Quali sono i progetti avanzati dal Comune finanziati dal Pnrr? Quali risorse invece andranno a progetti presentati dai privati?". A questo punto "riteniamo urgente da parte dell’amministrazione – conclude il Pd – fare chiarezza".