"Come sopravvivere alla stagione turistica". Corso per albergatori

Gli albergatori scaldano i motori. Doppio appuntamento ieri per gli operatori. In mattinata prima tappa del corso organizzato dal Comune per la gestione della tassa di soggiorno. Al pomeriggio l’annuale convention al Palacongressi. Giornata dedicata alla formazione degli operatori con l’intervento di professionisti del settore. I temi 2025: i fattori chiave per trasformare l’hotel in un’azienda di successo, gli strumenti utili per la moderna gestione alberghiera e le migliori tecniche di ’sopravvivenza’ alla stagione turistica.