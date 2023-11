Come sta il nostro mare. Indagano ricci e tartarughe

Tartarughe e ricci di mare per capire come sta cambiando il mare. Il comune riccio di mare sarà il protagonista dello studio condotto in collaborazione fra Acquario di Cattolica e Gruppo Csa-Istituto di Ricerca di Rimini. Il riccio di mare è un abitante tipico dei fondali rocciosi ricchi di vegetazione. E’ anche uno dei principali indicatori della tossicità dei sedimenti marini. "Cercavamo un organismo che ci consentisse di completare il quadro analitico previsto dal DM 173, con un test che non sacrificasse gli animali e che fosse disponibile tutto l’anno - spiega la dottoressa Sara Lazzarini, responsabile del Reparto di Microbiologia del Gruppo Csa -. La collaborazione con l’Acquario di Cattolica, che è in grado di allevare il riccio di mare ha risolto i problemi di gestione di uno stabulario e ci garantisce di eseguire il test tutto l’anno".

Nei laboratori del Gruppo Csa si osserveranno gli effetti del sedimento sullo sviluppo delle larve ottenute tramite la fecondazione in vitro. Grazie ai ricci si saprà come si modifica l’inquinamento in mare. Ma non sarà l’unico inquilino del mare ad aiutare l’uomo nella ricerca. Da una ventina di giorni la tartaruga Janette sta offrendo informazioni importanti a Fondazione Cetacea per capire come le abitudini delle Caretta Caretta si modificano per effetto del riscaldamento del mare. Janette è una tartaruga adulta. Da quando è stata rilasciata ha cominciato il suo viaggio. Oggi, spiegano da Cetacea, è arrivata all’altezza di Pescara. Sta seguendo la rotta delle tartarughe adulte verso sud mentre il riscaldamento del mare sta portando quelle più giovani a vivere per larga parte dell’anno nell’Adriatico settentrionale, trovando riparo davanti alle coste croate, nonostante l’arrivo dell’inverno. La tartaruga sta diventando una sentinella dei cambiamenti climatici in Adriatico e ieri ne sono state rilasciate in mare altre due, Mimmo e Carolina. In piazzale Boscovich a salutarle nel giorno del ritorno in mare aperto dopo le cure ricevute, c’erano un centinaio di bambini delle classi seconda, terza e quarta elementare. Mimmo e Carolina sono state le protagoniste del primo evento di BluECOnomy off days, il cartellone di eventi e iniziative culturali che coinvolge la città e i cittadini nella costruzione di una consapevole e nuova cultura del mare.

Andrea Oliva