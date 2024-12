Come i soccorritori hanno trovato i due alpinisti sul Gran Sasso: le testimonianze

Rimini, 28 dicembre 2024 – Ora c'è la conferma ufficiale: Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due alpinisti di Santarcangelo rimasti bloccati nella Valle dell'Inferno sul Gran Sasso, sono morti per assideramento e non per i traumi conseguenti allo scivolamento.

Il funerale di Cristian Gualdi 48 anni e Luca Perazzini, 42 anni sarà celebrato il 2 gennaio; sullo sfondo, un momento delle ricerche sul Gran Sasso

Un'ipotesi, quella di un decesso causato dall'ipotermia, che era già stato ventilato nelle ore immediatamente successive al ritrovamento dei corpi da parte delle squadre del Soccorso alpino.

Lo ha stabilito attraverso la ricognizione cadaverica l'anatomopatologo della Asl di Teramo, Giuseppe Sciarra. Subito dopo il magistrato della procura di Teramo, Laura Colica, ha concesso il nulla osta per la riconsegna delle salme ai familiari.

Lunedì Luca e Cristian faranno dunque ritorno nella loro Santarcangelo. Secondo le testimonianze dei soccorritori, Perazzini aveva perso un guanto e uno scarpone scivolando nel vallone per quasi un centinaio di metri. Gualdi è stato ritrovato completamente vestito, con sé aveva ancora la sacca con dentro il cellulare, lo stesso utilizzato per inviare via WhatsApp le coordinate al Soccorso alpino, il 22 dicembre scorso.