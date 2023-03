Comici, deejay e le cene con i grandi chef La spiaggia di Torre Pedrera si anima col Mivida

Ruspe al lavoro per il nuovo bagno di Torre Pedrera, che nasce dall’accorpamento degli stabilimenti 74A e 75. Ma il nome c’è già: si chiamerà MiVida Beach, sarà il primo stabilimento a Rimini con tanto di general manager (Gaetano Mandurrino, in arte Gaty) e un calendario di eventi che coprirà tutta l’estate. L’inaugurazione "in concomitanza con l’apertura della stagione con la presenza di un padrino e una madrina, entrambi figure del jet-set televisivo nazionale".

Ma le sorprese al MiVida non finiranno qui. Il nuovo stabilimento infatti proporrà eventi culinari con chef locali e stellati, una ’merenda domenicale’ con i prodotti del territorio, i deejayset, il cabaret con artisti nazionali, e ancora animazione per bimbi, concerti live, sport e happy hour in zona relax e un’area green all’insegna delle bollicine.