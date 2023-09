Comici in cattedra a Riccione Sbarca il Comedy Village

"Riccione è tentacolare, nel senso più positivo del termine. Ecco perché quest’anno ho voluto portare qui la mia creatura: a Riccione si respira il giusto clima per quest’evento, che sarà unico nel suo genere". Così l’attore comico Pietro Sparacino, l’ideatore e curatore artistico del Comedy Village che si terrà dall’11 al 17 settembre al Club del Sole Romagna Village a Riccione, presenta la quarta edizione della manifestazione. Sarà un evento davvero speciale: sette giorni tra spettacoli, talk, laboratori per aspiranti comici e tante altre iniziative. Numerosi gli ospiti: Max Angioni, Luca Ravenna, Stefano Rapone, Daniele Tinti, Marta Filippi, Chiara Galeazzi e Francesco Lancia direttamente da Radio Deejay, Barbascura X e anche Ghemon in occasione dell’aperitivo che unirà la comicità e la musica. Ricco anche il programma dei seminari che vede, tra gli altri, anche Terenzio Traisci, con una speciale ’lezione’ su come gestire l’ansia. Il canale tv Comedy Central sarà media partner del progetto e pubblicherà sui propri profili social i momenti salienti e i monologhi migliori del Comedy Village.

Quasi un’accademia della comicità a Riccione: funzionerà?

"Conosco molto bene la Romagna e le sue potenzialità artistiche – dice Sparacino – Ho scelto di portare l’evento a Riccione perché qui si recepisce bene il messaggio artistico comico. Ci sarà anche Giovanni Ferma della compagnia teatrale di Coriano Fratelli di Taglia: contribuirà con la sua esperienza, a spiegare la stand up comedy".

Sette giorni tra spettacoli e lezioni...

"Chi vorrà assistere agli spettacoli avrà tante occasioni. Si parte giovedì 14 con Tintoria, il 15 sarà la volta di Luca Ravenna, il 16 della Gang Bang con ospite Max Angioni. Per gli spettacoli ci sarà un biglietto a parte. Chi invece vuole vivere l’esperienza della stand up comedy in maniera unica, potrà iscriversi a seminari, workshop e agli aperitalk, una nuova forma di comicità e musica".

Lei ha lavorato anche a Le Iene: è per l’ansia da prestazione televisiva che ha imboccato un’altra strada?

"Una tra le cose fondamentali, per poter fare questo lavoro, è saper gestire le emozioni. Da inviato de Le Iene mi sono divertito molto, poi ho capito che volevo fare altro e sono soddisfatto della scelta di cambiare strada. Ideare questa settimana a contatto con artisti e talenti mi dà gioia, è un’avventura stimolante. Invito tanti aspiranti talenti a venirci a trovare a Riccione".

Rosalba Corti