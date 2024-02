Comincia il corso di autodifesa per 25 donne

È cominciato nei giorni scorsi per 25 donne il corso di difesa personale femminile, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Riccione in collaborazione con il Comando provinciale di Rimini dell’Arma dei Carabinieri. A dare il benvenuto alle partecipanti erano presenti l’assessora ai Servizi sociali e alla Famiglia, Marina Zoffoli, il tenente dei carabinieri Matteo Tagliaferri e i luogotenenti Claudio Cacace e Andrea De Cesaris, istruttore del corso. La gestione della paura, il miglioramento della sicurezza personale e dell’autostima, l’acquisizione delle tecniche di base e delle nozioni per riconoscere un potenziale aggressore e per reagire con la dovuta lucidità in caso di pericolo sono gli obiettivi del corso di autodifesa femminile. Acquisire le nozioni utili per la difesa dalle aggressioni a livello fisico, verbale e psicologico è alla base di una efficace attività di prevenzione.