Comitati e artisti uniti contro le pale eoliche

Nuovo appello accompagnato daoltre 250 firme indirizzate ai governatori di Emilia Romagna e Toscana, per dire ‘no’ ai nuovi impianti eolici previsti ai confini con la Valmarecchia. Tra i firmatari della petizioni tanti artisti e intellettuali come Nada, Andrea Guerra, Manlio Benzi, Massimo Zamboni, Luca Cesari, Marco Bertozzi, Rosita Copioli e Alessandro Giovanardi. "Sono previsti impianti eolici per complessivi 58 aerogeneratori alti fino a 200 metri – attaccano associazioni e comitati che da tempo si battono contro i progetti – Molte pale eoliche sarebbero collocate in Toscana ai confini con Valmarecchia e Marche. Il primo progetto di Badia del vento potrebbe essere autorizzato già in estate. Chiediamo di non autorizzare il complesso eolico, che causerebbe l’abbattimento di ettari di bosco e un grave impatto sui crinali e sul territorio. I danni all’ambiente, all’agricoltura sarebbero enormi. La transizione energetica va fatta con criterio, usando le aree già disponibili e sufficienti a raggiungere gli obiettivi imposti dall’Europa. Aree abbandonate e degradate, terreni già edificati, industriali. Rivolgiamo l’appello a Giani e de Pascale affinché rispettino il territorio e le promesse: no alla transizione energetica per fini speculativi".