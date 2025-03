Comitati turistici, il Comune chiama

L’estate scorsa sono stati 513 gli eventi, da Torre Pedrera a Miramare per il palinsesto intitolato ’Cento giorni in festa’. Ieri in Comune è stato presentato ai Comitati turistici il calendario dei maggiori eventi che si terranno durante la prossima stagione estiva, "in modo da coordinare le attività di intrattenimento su tutto il territorio", spiega l’assessore Juri Magrini. Focus sulla Notte Rosa, 22 e 23 giugno, via ufficiale alla stagione. "Per arrivare pronti all’evento è stato aperto un tavolo di lavoro invitando tutti i comitati a presentare idee per realizzare eventi a tema".