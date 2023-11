Comitato all’attacco:: "Novafeltria merita il Pronto soccorso"

"Novafeltria non può fare a meno del Pronto soccorso". Il 30 novembre al teatro Sociale di Novafeltria si terrà il nuovo incontro sulla sanità dal titolo Pronto soccorso se non ora quando?. In vista dell’appuntamento, il comitato ‘Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria’ chiede di incontrare prima Tiziana Perin, il primario del Pronto soccorso e del reparto di medicina d’urgenza a Rimini. "Vogliamo sapere le motivazioni che l’hanno spinta ad affermare che la richiesta di un Pronto soccorso a Novafeltria è sbagliata – dice il comitato – Lei non ci ha risposto. Volevamo illustrarle il procedimento che ha portato a riconoscere il ’Sacra Famiglia’ di Novafeltria ospedale in area disagiata. La Valmarecchia ha 55mila abitanti. Il Pronto soccorso a Novafeltria non è necessario? Ma se in Emilia ospedali come il nostro sono sede di Pronto soccorso". Il comitato cittadino è contrario all’apertura del Cau, il centro di assistenza e urgenza, che "non basta".