Comitato Paese, guerra legale: "Va revocata la presidenza"

Battaglia legale in Paese. I commercianti attraverso l’avvocato Marco Tonti hanno depositato la richiesta di un’assemblea straordinaria che abbia come primo punto la "revoca dell’attuale consiglio direttivo e del presidente del comitato". Detto e fatto. I commercianti, ben 44 quelli che a metà settembre chiesero alla presidente Lina Danese di farsi da parte, sono passati alle vie legali. L’avvocato Tonti ha presentato all’associazione comitato Paese e per conoscenza al Comune, una richiesta formale. "Con tale atto si chiede di delegittimare l’attuale direttivo del comitato, procedere a nuove elezioni e affrontare in modo trasparente la situazione debitoria che supera i 17mila euro" dicono i commercianti. Nella missiva inviata dal legale si ripercorrono le fasi dello scontro partendo dalla prima richiesta di assemblea partita il 21 gennaio, fino ad arrivare alla riunione del 15 settembre quando diversi commercianti arrivarono ai ferri corti con la presidente. Sullo sfondo resta la spada di Damocle della Ztl in corso Fratelli Cervi, ipotesi che vede gran parte dei negozianti contrari. Oggi, con la richiesta inviata dal legale, si torna a chiedere la convocazione di un’assemblea dei soci del comitato Paese con tre punti all’ordine del giorno. Oltre alla revoca dell’attuale consiglio e del presidente, si chiede di avviare la nomina di un nuovo consiglio ed infine arrivi alla radice delle critiche, con "l’analisi e la valutazione del progetto di pedonalizzazione".

a. ol.