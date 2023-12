Comites e ambasciatore incontrano i sindaci di 24 Comuni

Sindaci e funzionari di 24 Comuni si confrontano con l’ambasciata d’Italia a San Marino e con il Comites sull’efficienza dei servizi erogati ai cittadini italiani residenti all’estero. Nei giorni scorsi all’ambasciata d’Italia a San Marino si è svolto un incontro con i sindaci e i responsabili degli Uffici di Stato Civile e anagrafe dei Comuni del circondario organizzato dall’Ambasciata e dal Comites San Marino "per affrontare – riferiscono dal Comites – varie tematiche di interesse per la collettività, tra cui le procedure di trascrizione, iscrizione ed annotazioni degli atti dei cittadini italiani". L’ambasciatore d’Italia Sergio Mercuri ha introdotto i lavori, ricordando il carattere innovativo dell’evento, il primo nella storia delle relazioni diplomatiche tra Italia e San Marino per il livello di coinvolgimento degli enti locali.