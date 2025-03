Comites e Attiva-Mente fanno squadra

Una delegazione del Comites San Marino è stata ospite di Attiva-Mente, associazione di volontariato da sempre impegnata nel promuovere l’inclusione sociale, l’accessibilità e il sostegno per le persone con disabilità e le loro famiglie. Ad accogliere i rappresentanti degli italiani all’estero presso la sede dell’associazione a Gualdicciolo, il presidente di Attiva-Mente Mirko Tomassoni. "A San Marino – dice il presidente del Comites, Alessandro Amadei – nonostante i tanti progressi compiuti, permangono ancora sfide importanti da affrontare ed il cammino verso l’inclusione è ancora lungo ed accidentato e spesso ostacolato da barriere culturali costruite su pregiudizi, rappresentazioni distorte e stereotipi anacronistici che determinano ancor oggi forme di discriminazione e di diseguaglianza sociale. È fondamentale quindi continuare a lavorare per promuovere una cultura del rispetto del prossimo e per garantire che ogni persona possa godere pienamente dei propri diritti civili".