Commando in azione. Banditi all’assalto di due gioiellerie. Notte di danni e razzie

La provincia di Rimini torna a fare i conti con l’incubo delle spaccate notturne. Nel giro di poche ore, tra martedì e ieri, due gioiellerie sono finite nel mirino, colpite con modalità talmente simili da far pensare che la mano sia la stessa. Un copione che ormai si conosce a memoria: entrano, devastano, fuggono, spesso prima ancora che le forze dell’ordine possano arrivare sul posto. E nel frattempo fanno incetta di orologi, collane, gioielli, lasciandosi dietro solo vetri rotti e saracinesche contorte.

Il primo colpo è stato registrato a Cattolica, a due passi dal municipio. Obiettivo: la gioielleria Guidi Walter. I ladri sono entrati in azione attorno alle 3 del mattino. Prima hanno tagliato la saracinesca, poi hanno forzato la prima porta dell’ingresso. Quando si sono trovati davanti la seconda barriera di sicurezza, hanno scelto la via più brutale: vetro antiproiettile sfondato a colpi di mazza. Una volta dentro, con l’allarme già in funzione, hanno pensato bene di mettere fuori uso il sistema di videosorveglianza e poi arraffare tutto ciò che avevano a portata di mano. L’arrivo di una pattuglia dei carabinieri li ha costretti alla fuga, ma il colpo è andato a segno. Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato quattro individui con il volto travisato. Ma non è da escludere la presenza di altri complici. "Hanno fatto un disastro – mastica amaro il titolare –. Sono riusciti a sfondare un vetro spesso quasi 3 centimetri e hanno tagliato la saracinesca a protezione dell’ingresso. Oltre ai danni, molto ingenti, sono riusciti a portare via diversi preziosi ma, ancora, non so quantificare l’ammontare del bottino. A dicembre avevamo in programma di chiudere l’attività. Ora mi toccherà dormire dentro il negozio, in attesa che venga sostituito il vetro danneggiato" conclude il titolare, Walter Guidi.

Poco dopo, stesso copione a Rimini, in viale Tripoli, dove i malviventi hanno puntato la gioielleria Panigalli. Strumenti e modalità sembrano gli stessi: tentativo di forzare la saracinesca, probabilmente con attrezzi da taglio o strumenti da sfondamento. Ma questa volta la serranda non cede completamente: si blocca a metà corsa. E quando capiscono che per aprirla servirà più tempo del previsto, i ladri preferiscono mollare tutto e scappare prima di essere sorpresi.

In entrambi i casi, le indagini sono affidate ai carabinieri. Che hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza, alla ricerca di indizi potenzialmente utili ad identificare gli autori del doppio blitz. Il sospetto è che possa trattarsi dello stesso gruppo criminale, visto il modus operandi scelto per assaltare i due negozi. Non si esclude nessuna pista e le indagini proseguono a trecentosessanta gradi.

A fare i conti con i banditi, nelle scorse settimane, era stato invece Giovanni Pedrosi, 94 anni, storico gioielliere di Santarcangelo. Nel 2023 gli avevano portato via 200mila euro tra gioielli e orologi. A maggio è stato vittima di una rapina in pieno giorno. E nella notte tra il 18 e il 19 settembre i ladri ci hanno riprovato di nuovo: sono arrivati con una Fiat 500 rubata, usata come ariete per sfondare la saracinesca e parte della vetrina in via Don Minzoni. Pedrosi, invece di arrendersi, ha riaperto il giorno dopo come se nulla fosse.

