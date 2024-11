Albergatore denuncia commercialista: “Sottratti 150mila euro”

Rimini, 17 novembre 2024 – Appropriazione indebita aggravata. È questa l’ipotesi di reato che grava su un commercialista riminese di 58 anni, difeso dall’avvocato Piero Venturi, a processo davanti al giudice monocratico dopo la denuncia presentata contro di lui da una famiglia di albergatori che per oltre vent’anni si erano rivolta a lui per la tenuta della contabilità. un piccolo impero, composta da appartamenti, hotel e varie attività economiche, che il 58enne avrebbe contribuito ad amministrare dal punto di vista fiscale per oltre un ventennio.

I suoi ormai ex clienti sostengono, al contrario, che l’uomo avrebbe approfittato della sua posizione per ’mettersi in tasca’ una cifra cospicua. Questo è il motivo che ha spinto la famiglia a presentare una querela che ha poi portato all’apertura di un fascicolo.

Nel corso dell’ultima udienza, svoltasi nei giorni scorsi, il vice procuratore onorario ha chiesto per il 58enne una condanna a tre anni di reclusione.

Gli anni finiti sotto la lente di ingrandimento della procura di rimini sono quelli compresi tra il 2017 e il 2019. Periodo nel quale, secondo la tesi sostenuta della pubblica accusa, il professionista avrebbe indotto la famiglia ad effettuare una serie di versamenti direttamente sul suo conto corrente per un totale di circa 150mila euro.

Gli imprenditori ritengono di essere stati tratti in errore dal commercialista e lo accusano di averli spinti ad effettuare quei versamenti adducendo come motivazione il pagamento di tasse, imposte e contributi. In realtà, secondo l’ipotesi della pubblica accusa, il professionista avrebbe trattenuto per sé quelle somme come “onorario“ per i propri servizi.

Onorario peraltro ritenuto sproporzionato dal perito nominato dalla procura. Opposta la versione del professionista, che sostiene di aver sempre agito in buona fede e con la massima trasparenza. afferma non esserci mai stato il minimo dubbio sul fatto che quei 150mila rappresentassero la sua retribuzione per la consulenza fornita e non un fantomatico pagamento di tasse e contributi.

Il pagamento delle imposte, infatti, è sempre avvenuto tramite F24. Il consulente della difesa ha inoltre ritenuto congrua la cifra richiesta dal commercialista per i servizi forniti alla famiglia di albergatori. L’uomo, nel corso del tempo, si è infatti dovuto occupare di una miriade di pratiche, dalla semplice dichiarazione dei redditi fino ad altre più complesse. Il processo è stato rinviato a gennaio, quando in aula verrà pronunciata la sentenza.