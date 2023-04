Commercialista insolvente, altre denunce per quasi 200mila euro ’scomparsi’

Si profila un nuovo processo all’orizzonte per un commercialista riminese, L.C., accusato di appropriazione indebita pluriaggravata in continuazione nei cui confronti è già in essere un procedimento per la stessa accusa poiché ritenuto responsabile della sparizione di quasi 400mila euro, denaro che i suoi assistiti gli avevano consegnato nelle mani affinché provvedesse a pagare per loro le tasse.

Un compito che stando alle accuse il professionista non avrebbe mai svolto e per cui ora sono venute alla luce altre tre posizioni di parti offese che, analogamente al procedimento parallelo, si sono viste ’volatilizzare’ i soldi affidati, tra il 2016 e il 2020, al commercialista per saldare le tasse. Salvo poi rendersi conto del mancato versamento quando l’Agenzia delle Entrate è tornata a bussare alla loro porta richiedendo quegli importi che, stando sempre alle accuse, il commercialista avrebbe tenuto per sé.

Questo quanto viene di nuovo contestato al professionista 59enne, che tutti pensavano si fosse dato alla macchia da mesi per sottrarsi alla giustizia, e che invece a sorpresa si è reso reperibile nei giorni scorsi per l’udienza preliminare di questo nuovo filone di accuse. L’udienza è stata rinviata al 16 giugno per una mancata regolarizzazione degli avvisi all’avvocato Piero Venturi, difensore di fiducia del commercialista. A giugno, il gup deciderà quindi se prevedere per il commercialista un nuovo rinvio a giudizio, con le tre nuove parti lese pronte a costituirsi parte civile nel procedimento che verrà. Nello specifico si tratta di due persone fisiche, difese dagli avvocati Paolo Ghiselli e Gianluca Brugioni, e la Fondazione Taccia, rappresentata dal legale Fabrizio Delli. L’accusa nei confronti del commercialista è quella di essersi appropriato con un modus operandi analogo a quello contestato lui nell’altro procedimento a suo carico di oltre 129mila euro e diverse apparecchiature elettroniche da altre migliaia di euro ai danni della Fondazione tra il 2017 e il 2020, quando la Taccia lo aveva incaricato di gestire il proprio patrimonio immobiliare e la contabilità. Ancora, un’altra denuncia, da parte di una persona fisica, è di un’appropriazione indebita per quasi 38mila euro tra il 2016 e il 2019 e, per ultima, un’appropriazione di quasi 9mila euro ai danni di un’altra persona che si era rivolta al commercialista per gestire la contabilità personale.

