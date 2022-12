Rimini, commercialista picchia la moglie e finisce nei guai

Rimini, 28 dicembre 2022 – Una discussione divampata per futili motivi e sfociata in una presunta aggressione ai danni della moglie. Questo l’episodio, risalente al 17 dicembre scorso, su cui i carabinieri stanno cercando di fare luce. A seguito della denuncia presentata dalla moglie, l’uomo – un commercialista riminese di 59 anni –è stato allontanato dall’abitazione di famiglia con ordinanza del gip del tribunale di Rimini, Manuel Bianchi, su richiesta del sostituto procuratore Annadomenica Gallucci. Il professionista dunque non potrà avvicinarsi alla moglie né comunicare con lei e altri familiari perché indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Maltrattamenti sulle donne: l'intervento delle forze dell'ordine

La moglie dopo 25 anni di matrimonio, lo scorso 17 dicembre al termine di quella che è stata descritta come l’ennesima sfuriata del marito, finita con insulti e oggetti scagliati contro di lei, aveva deciso di chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Rimini che avevano trovato un appartamento a soqquadro ma nessuna traccia dell’uomo allontanatosi da un’uscita secondaria.

Dopo aver raccolto la denuncia formale della parte offesa, i carabinieri hanno quindi raccolto documenti medici e cartelle cliniche risalenti ad alcuni anni addietro. Documenti che, secondo gli inquirenti, consentirebbero di ricostruire, a partire dal 2015, atteggiamenti violenti sempre più frequenti subiti dalla moglie. Quest’ultima, tra gli altri, ne avrebbe descritto uno nel corso del quale il marito – stando alla testimonianza della presunta vittima – l’avrebbe mandata a sbattere contro dei cocci di vetro, causandole delle ferite alle mani e obbligandola a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Ma ha riferito anche di presunte vessazioni psicologiche, di insulti e minacce che si sarebbero susseguite nel tempo.

Episodi che inizialmente la donna aveva subito in silenzio senza denunciare fino a quando qualche tempo fa, si era anche rivolta all’associazione Rompi il Silenzio di Rimini. "Crediamo che sia giusto fare il possibile per andare fino in fondo alla questione - ha detto l’avvocato Piero Venturi del Foro di Rimini legale della donna -. Oggi ci sono molti strumenti, come il cosiddetto Codice Rosso che permette di agire in caso di violenza sulle donne e maltrattamento".

Nel corso del 2022, sono state le 63 denunce per maltrattamenti in ambito familiare raccolte dai carabinieri del comando provinciale di Rimini. Denunce che hanno portato all’arresto di 24 persone. Sempre quest’anno sono state invece più di 150 le denunce per reati connessi alla violenza di genere acquisite dalla squadra mobile di Rimini, di cui 52 presso gli uffici specializzati e, in gran parte, con la modalità dell’ascolto protetto.