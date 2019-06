Rimini, 5 giugno 2019 - Quando si sono visti arrivare le cartelle dell’Agenzia delle Entrate con un conto da pagare per migliaia di euro, ai titolari di una parafarmacia riminese è venuto un colpo. Ma il peggio doveva ancora venire, perchè hanno scoperto che il loro ‘buco’ ammontava a oltre 200mila euro. Dietro a tutto c’era il loro ‘fidato’ commercialista che invece di pagare i tributi aveva pensato bene di intascarseli. Qualche giorno fa, i titolari dell’esercizio commerciale, difesi dall’avvocato Luca Brugioni, hanno presentato una denuncia in procura. Le indagini sono appena partite, e non è escluso che saltino fuori altre magagne e magari altre vittime. Il commercialista riminese è indagato ora per appropriazione indebita.

E’ stato qualche settimana fa che lo Stato ha bussato alla porta dei titolari della parafarmacia. Quando hanno aperto la cartella esattoriale, hanno scoperto che erano in debito di diverse migliaia di euro. Sicuramente c’è uno sbaglio, hanno pensato, a pagare i conti loro e gli stipendi dei dipendenti era il commercialista da cui si servono da una vita. Erano quindi certi che ci fosse uno sbaglio da qualche parte, ma alla fine si sono dovuti arrendere: lo Stato aveva fatto i conti giusti, erano loro a non aver pagato. A quel punto sono andati dal commercialista in questione, ma a quanto pare non ha dato loro le risposte che volevano sentire, solo spiegazioni raffazzonate che ovviamente non li hanno convinti. A quel punto, se c’era qualcosa sotto l’unico modo per scoprirlo era quello di affidare tutto a un altro commercialista che passasse la loro posizione al setaccio.

E così hanno fatto. Scoprendo che le cose stavano molto peggio di così. Il professionista a cui si sono rivolti, ha accertato infatti che c’erano molti altri tributi che il collega che l’aveva preceduto non aveva versato o aveva versato soltanto parzialmente, e che il ‘conto’ nei confronti dello Stato era di oltre 200mila euro.