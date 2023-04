Commercianti ’attori’ per promuovere il paese E i loro video comici conquistano il web

Residenti e commercianti di Novafeltria, con la loro ironia e simpatia, tutta in dialetto romagnolo, conquistano il web. Un nuovo video comico è stato realizzato dalla titolare di 101 caffè, Roberta Pastorelli, per promuovere la sua attività a Novafeltria. Ha già superato le 70mila visualizzazioni in meno di una settimana. Al suo fianco un gruppo di amici appassionati di teatro e con la voglia di difendere l’economia locale. Dopo il primo video del 2020, che raggiunse le 14mila visualizzazioni, la nuova storiella comica scritta da Paola Dore vede protagonista sempre la Pastorelli, insieme a Terry Antonini e Italo Fabbri. Una moglie stanca del marito troppo focoso per colpa di caffè al ginseng, decide di comprare camomilla e orzo, tra dubbi e tante risate. "L’idea era quella di raccontare una storia – dice la Pastorelli _ che fosse un sequel dell’altra avventura di Gino. Una strategia vincente. Questa miniserie piace alle persone. Non lo vedo solo dai clic, ma pure dalle presenze in negozio". Altri video sono stati realizzati da altri commercianti, come quelli di Anna Rita Mengozzi (titolare di AnnaRì Intimo), conosciuta da tutti anche per aver realizzato in passato degli scatti in lingerie per trasformarli in cartoline promozionali. "Bello che il paese intero si stia mobilitando con la sua simpatia e la sua allegria – dicono i negozianti – per promuovere il nostro centro commerciale naturale. I piccoli negozi vanno sostenuti, specie quelli dell’entroterra come Novafeltria".

Rita Celli