Commercio, boom dei negozi online. Ecco chi chiude e chi resiste

Non ci rimane che il web. Sono sempre più in Rete le attività commerciali che nascono a Riccione e guardano solo alle vendite online. Dal 2019, anno che ha preceduto la pandemia, al 2024 incluso, sono cresciute del 50%. Questa è l’altra faccia della medaglia di un un commercio in crisi profonda ormai da tempo. La fonte e l’elaborazione dei dati presi in considerazione è stata curata dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, a cui abbiamo chiesto l’andamento del commercio al dettaglio in città negli ultimi anni. L’analisi non si basa su nuove iscrizioni e cancellazioni, ma sulle imprese attive, metodo concreto che, stando all’Osservatorio, meglio rende la reale situazione del commercio.

L’effetto delle difficoltà di settore si vede dal numero totale di imprese attive che scende dalle 665 del 2019 alle 629 del 2024. In questa cifra c’è anche l’aumento considerevole delle società riccionesi che si dedicano alle sole vendite online. A fine 2024 erano 39, mentre cinque anni prima si fermavano a 20. Per cercare prodotti in vendita in Rete non serve scomodare i colossi mondiali. Non è un mistero che sempre più negozi abbiano attivato una vendita parallela sul web per sostenersi soprattutto nei periodi di minor afflusso turistico. Dal web alle vetrine. Come prevedibile il numero di negozi di abbigliamento ha risentito degli effetti della crisi con un calo del 6,2%, passando da 113 attività a 106. Reggono, invece, i negozi di calzature e articoli in pelle, fermi a 35 attività lungo i viali della città. Il calo si sente nel commercio al dettaglio di articoli sportivi, diminuiti del 25% (oggi sono 15). Tempi duri anche per i Tabacchi, se ne sono persi sei in cinque anni, oggi ne sono rimasti 34. Stabili, invece, erboristerie e fiorai, categoria questa che tiene insieme anche i negozi rivolti a chi ha animali domestici, tipologia in grande ascesa. Reggono le cartolerie e le edicole che in sei anni perdono, nel complesso, una sola attività. C’è anche un settore che regge e si rivolge a una clientela spendente. E’ il caso delle gioiellerie e dei negozi di vendita di orologi, passati da 18 a 21. Al contrario soffrono le attività che vendono mobili, articoli per l’illuminazione e per la casa. Se ne sono persi per strada uno all’anno, oggi ne sono rimasti 14. La sofferenza la si vede anche nel commercio ambulante. Lieve flessione (perse due attività) per chi vende bevande e prodotti alimentari, e anche per abbigliamento e calzature. Chi commercia prodotti vari soffre di più (-40,9%). Infine, come hanno rilevato Confesercenti e Confcommercio, oltre ai numeri c’è una qualità delle merci in diminuzione, e a calare sono anche i consumi.

Andrea Oliva