"Commercio dell’Isola in difficoltà Più eventi per attirare persone"

"Commercio dell’Isola in difficoltà, preso tra concorrenza dei grandi centri commerciali, negozi specializzati, outlet, piattaforme di vendita, ma anche dai centri storici – riqualificati e rilanciati – dei comuni vicini". Il consigliere di opposizione Gabriele Bucci interviene su un tema ’caldo’. Invita a "puntare su nuovi contenitori culturali, di spettacolo e socialità. E incentivare la presenza sull’Isola di attività pubbliche, associative, collettive che generino movimento, presenza, relazione in un centro vivo e vitale tutto l’anno (sbagliato spostare la biblioteca)". Anche nei giorni scorsi, troppi i pubblici esercizi desolatamente chiusi. Bucci propone una ricetta: "Realizzare arredi e allestimenti che, per originalità, esclusività e continua evoluzione, sappiano stupire, valorizzare le attività, alzare l’appeal della città. Garantire il decoro e la manutenzione, la qualità e la sicurezza urbana. Attrezzare un cornice di parcheggi e di navette (ce li abbiamo i trenini), incentivandone l’uso con tariffe promozionali per favore l’accesso.

Puntare sulla digitalizzazione diventando una Smart City all’altezza con l’evoluzione tecnologica. Valorizzare economicamente con le aziende il fatto che sull’Isola passano centinaia di migliaia di persone all’anno per ottenere sponsorizzazioni, promozioni e pubblicità incrociate, sviluppo congiunto dei marchi. Garantire un programma ’di grido’ di manifestazioni ed eventi e misurare i loro risultati per mantenere e migliorare quelli validi sostituire quelle inefficaci con altri di migliori. Fornire incentivi per la promozione e riqualificazione delle attività, favorendo la nascita di nuove imprese giovanili; assicurare le risorse economiche pubbliche dal Pnrr e altri fondi".