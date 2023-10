Commercio di moto, anche il Titano tra i Paesi coinvolti

C’è anche San Marino tra i Paesi coinvolti nella frode fiscale Iva scoperta dalla Guardia di Finanza di Porto Recanati. Frode nell’ambito di un commercio online di moto e pezzi di ricambio che coinvolgeva un giovane motociclista della provincia di Ancona, un prestanome e alcune imprese compiacenti. Nell’appartamento dell’anconetano è stata sequestrata la somma di 56.905 euro in contanti. Secondo gli investigatori, l’attività avrebbe prodotto ricavi non dichiarati per oltre 10 milioni di euro e Iva evasa per 5 milioni. Denunciate tre persone per reati fiscali; ad altri otto soggetti contestate violazioni amministrative. Il giro d’affari è cresciuto tramite operazioni commerciali in Belgio, Spagna, Germania, Olanda, Inghilterra, San Marino e Italia, attraverso siti web e profili social, in assenza di dichiarazioni fiscali.