Commercio digitale pronto il corso

E-commerce e come gestirlo. Cescot Rimini organizza il corso gratuito ‘Strumenti e strategie per l’e-commerce’ rivolto alle attività che desiderano acquisire nuove fette di mercato. Guardando i numeri, il fatturato italiano sviluppato nel 2023 dall’e-commerce vale 54,2 miliardi di euro, oltre 6 miliardi in più rispetto al 2022. Il numero di consumatori digitali si è stabilizzato a 33 milioni.