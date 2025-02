Commercio e progetti: c’è anche il Paese

Il Comune avanza con la progettazione degli hub urbani, anche di quello del Paese. E porta la documentazione in Regione confidando nel finanziamento. "L’approvazione degli studi di fattibilità per gli hub urbani rappresenta un passo concreto verso la valorizzazione del nostro tessuto commerciale e urbano - sottolinea la sindaca Daniela Angelini -. Riccione è una città dinamica e attrattiva, e con questo progetto vogliamo rafforzare la competitività delle nostre aree commerciali, sostenendo le attività economiche e offrendo servizi innovativi". I finanziamenti saranno ossigeno per la riqualificazione delle attività commerciali, dei luoghi e dei progetti di promo-commercializzazione. Dopo settimane di tensioni in Paese, con la nascita di un comitato No-Ztl che vede nella progettazione dell’hub il pericolo di limitazioni al traffico, è arrivata la fumata bianca con il Comune che ha deciso di procedere con gli studi di fattibilità. Gli hub o aree su cui si vuole intervenire sono tre: Riccione Paese, Abissinia e ‘Ceccarini-Dante-Alba’. Per il Paese si attendeva che il comitato sottoscrivesse la progettazione, cosa ancora non avvenuta per le problematiche interne ai commercianti dell’area. A quanto pare la firma è vicina e arriverà in settimana dopo che la decisione presa dal direttivo. In questa fase della progettazione non si fa menzione di zone a traffico a limitato da istituire. Insieme agli studi di fattibilità, la giunta ha approvato gli accordi di partenariato con le associazioni di categoria.

Ora possono partire le manifestazioni di interesse da parte dalle attività economiche all’interno del perimetro degli hub urbani. Tradotto, le attività che vogliono partecipare alle opportunità derivanti dai progetti potranno presentare domanda. Le manifestazioni di interesse saranno raccolte dal servizio Attività economiche, dalle associazioni di categoria, da consorzi e comitati locali, e inviate dal Comune alla Regione per il completamento del processo, con scadenza al 31 marzo 2025. "Il nostro obiettivo - chiude la sindaca - è rendere Riccione ancora più accogliente, moderna e funzionale, con particolare attenzione alle principali aree commerciali, come quelle coinvolte nel progetto degli hub urbani. L’amministrazione comunale crede fortemente in questa visione di sviluppo e continuerà a investire su progetti di qualità, coinvolgendo attivamente commercianti, associazioni e cittadini per costruire insieme il futuro della nostra città".

Andrea Oliva