Commercio, esperti a confronto

Accelerare i tempi del regolamento sul commercio per evitare l’invasione di bazar e negozi con distributori automatici di cibi e bevande e articoli non consoni allo shopping di qualità. Nonché dare decoro alle 150 vetrine buie, in attesa di nuovi acquirenti o affittuari, che si trovano tra la zona turistica e il centro storico. Sono due punti chiave del convegno che domani dalle 14.30 in poi verranno trattati al Palazzo del Turismo nell’ambito del convegno su ‘Commercio: un’economia in trasformazione’, aperto alla città. Fortemente voluto dalla sindaca Daniela Angelini vedrà in cattedra esperti come Fabio De Ponti, consulente aziendale per la piccola e media impresa, e Pio Parma, responsabile dello scenario turismo e cultura per The European House – Ambrosetti, nonché i rappresentanti di tutte le categorie economiche della città, che per l’occasione presenteranno all’amministrazione comunale un documento d’intenti unitario, comprendente la richiesta del regolamento sul commercio. Da parte sua De Ponti illustrerà i risultati complessivi dell’indagine svolta nei cinque assi commerciali dell’area turistica, assieme a quelli di Riccione Paese per un totale di 1.074 unità espositive delle quali il 39 per cento rappresentato da "tipologie incoerenti" con lo shopping riccionese. Suo sarà l’invito a cogliere tutti insieme quanto c’è di bello nel commercio riccionese e a ‘romagnolizzarlo’. Il dibattito sarà aperto alle riflessioni dei partecipanti in particolare dei rappresentanti delle associazioni riccionesi.

Nives Concolino