Commercio in crisi: "Chiusi 150 negozi nel centro storico"

"In centro storico chiusi 150 negozi, uno su cinque". "No, il saldo a fine 2023 è positivo: 148 aperture a fronte di 103 chiusure". Guerra dei numeri quella andata in scena l’altra sera in consiglio comunale tra il capogruppo di Fratelli d’Italia Gioenzo Renzi e l’assessore alle attività economiche Juri Magrini.

"Come risulta dai dati della Camera di Commercio – ha detto Renzi – nella Provincia di Rimini, nell’ultimo decennio, si è registrata la chiusura del 9,6% dei negozi al dettaglio, superiore alla media nazionale del 7,1%. Le tipologie più colpite sono le edicole (-34%), i negozi di abbigliamento (-13%), di calzature (-24%), ed anche il commercio ambulante (-29%). Ciò a causa di tante e pesanti tasse, caro affitti, carenza di parcheggi, comunque troppo cari, trasporto pubblico inadeguato, concorrenza di centri commerciali e e-commerce. Ne consegue la desertificazione del centro storico, peggioramento della sicurezza, sostituzione etnica delle attività". Renzi chiede esenzione da Irpef comunale e esenzione Tari, ed esenzione Cosap per le edicole. Inoltre chiede, a Comune e Anci, ripristino della cedolare secca sugli affitti. Nonché di costruire nuovi parcheggi, e creare un consorzio pubblico-privato per il centro storico.

L’assessore Magrini replica ricordando che le difficoltà del commercio sono un problema nazionale. Ed elenca le misure di sostegno attuate dal Comune. Nega il crollo del commercio, elenca i rimborsi Tari per le botteghe storiche nel 2023. Segnala che "sono impraticabili" le proposte di esenzione addizionale Irpef per i negozi del centro, e la riduzione Tari, ciò a fronte della necessità, per legge, di "rispettare il principio di equità". Magrini segnala che "17 sono state le nuove imprese (start up) che hanno beneficiato dei contributi del Comune previsti dal bando Sise (ex no tax area). Nel 2024 sono state presentate 28 domande ora in istruttoria: il bando prevede un contributo fino 5.000 euro l’anno per 3 anni per il sostegno alle spese di avviamento o l’insediamento di nuova localizzazione". Quanto alla cedolare secca, invita Renzi a girare la richiesta a FdI e governo nazionale.

Mario Gradara