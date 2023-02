Commercio in crisi Spese e pochi incassi ogni anno spengono 64 vetrine sui viali

In un anno il settore del commercio, all’ingrosso e al dettaglio, ha visto perdere per strada 64 attività. E’ accaduto nel 2022, in quello che avrebbe dovuto essere l’anno della ripresa dopo i periodi precedenti contraddistinti dal Covid. Ed invece il commercio continua a soffrire. Se il paragone viene fatto prendendo come rifermento un arco temporale maggiore, il raffronto diventa impietoso. Il settore, infatti, stando all’osservatorio statistico della Camera di commercio, contava 9mila imprese a fine 2016. Al primo gennaio di quest’anno, 2023, lo stesso Osservatorio ne contava 8.606, con un saldo negativo di quasi 400 attività scomparse tra le difficoltà imposte dalla crisi dei consumi, dalle vendite online, dalle offerte promozionai 12 mesi l’anno, fino ad arrivare alla pandemia che ha calato la scure sui bilanci già fiaccati da anni di difficoltà e dal caro energia e dall’inflazione che ne hanno impedito la resilienza.

Nel 2022, rispetto all’anno precedente, in termini percentuali si sono perse lo 0,7% delle attività nel settore del commercio. Fanno peggio solo l’ambito sanitario, il trasporto e immagazzinaggio, e le aziende nel settore della vendita di energia elettrica e gas. Tutti gli altri settori hanno il segno più.

Se si stringe il focus sul Comune di Rimini si capisce la proporzione delle difficoltà del settore abbigliamento. In questo caso i dati li fornisce Confcommercio. In un solo anno hanno chiuso 17 attività di commercio all’ingrosso su un totale di 1.411.

Ma è il commercio al dettaglio a soffrire ancor di più. I titolari dei negozi si trovano ad avere a che fare con l’inflazione che per un anno intero ha galoppato. C’è poi la crisi dei consumi che nel commercio era pesante anche quando gli altri settori economici si riprendevano con i segni positivi. Poi ci sono le spese in aumento, dagli affitti, alle bollette. Un mix letale per 47 attività scomparse dai viali di Rimini. A soffrire sono soprattutto le zone periferiche dove mantenere un tenore di incassi che riesca a compensare le spese è sempre più difficile.

Tanto basta a ridisegnare la mappa dei negozi ed anche delle abitudini delle persone. Gli assi principali dello shopping nelle varie città della costa e dell’entroterra tengono anche perché i consumi si concentrano sempre più in queste zone, come anche i negozi.

Ma fa effetto leggere che in tutto il Comune di Rimini restano 225 negozi di abbigliamento su una popolazione che si aggira sulle 150mila unità. Anche per i negozi di abbigliamento c’è stato un calo nel 2022 con una perdita di 8 attività nel saldo annuale tra nuove aperture e chiusure.

Colpisce ancor più il dato che offre Federmoda con appena 54 negozi di calzature in tutto il Comune. Anche in questo caso nel 2022 c’è stata una diminuzione con 5 attività scomparse dal totale. Cinque vetrine possono apparire poche, ma nei dieci anni che vanno dal 2012 al 2021, i negozi di calzature venuti meno dai viali della provincia sono stati ben 164.

Andrea Oliva