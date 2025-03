Commercio, indagine per uscire dalla crisi

"Abbiamo lavorato intensamente con lo staff di coordinamento e siamo pronti a partire con un vero e proprio piano strategico del commercio". Con queste parole, l’assessore alle Attività economiche Milena Casali annuncia i primi passi concreti del progetto che punta al rilancio del settore a Bellaria Igea Marina. L’iniziativa era stata anticipata alla fine dello scorso anno dal sindaco Filippo Giorgetti, che aveva evidenziato la centralità del commercio per il 2025, nell’ambito del piano strategico Bim 2040. "La mission è chiara: riunire allo stesso tavolo operatori del settore, dalla ristorazione all’artigianato, insieme a rappresentanze economiche e Amministrazione Comunale - spiega Casali - Vogliamo comprendere le sfide del passaggio generazionale, le esigenze delle imprese, i punti di forza e le aree di miglioramento, trasformando le criticità in opportunità". L’obiettivo è ambizioso: costruire un futuro per il commercio locale all’altezza delle sue potenzialità. Il primo strumento operativo è un questionario online, disponibile fino al 28 aprile. "Si tratta di una consultazione aperta a tutti, ma rivolta in particolare a titolari di negozi e locali - precisa l’assessore - Vogliamo un dialogo diretto con gli imprenditori per raccogliere dati e suggerimenti". Il questionario è stato sviluppato con l’università di Bologna, in collaborazione con il Centro di studi avanzati sul turismo-Cast di Rimini e con le rappresentanze economiche. "I risultati verranno analizzati rigorosamente e guideranno i tavoli di lavoro che partiranno già in primavera, coinvolgendo parte pubblica e privata", sottolinea Casali. Il piano strategico mira a superare il concetto tradizionale di centro commerciale naturale, tenendo conto delle opportunità offerte dagli hub urbani e di prossimità, come previsto dalla nuova legge regionale sulla rete commerciale. "Costruiremo strategie concrete con spirito di comunità - afferma l’assessore - l’invito agli operatori è chiaro: partecipare al questionario, contribuire con idee e aiutare a definire le azioni di sostegno al settore". Con un processo basato sull’ascolto, sulla condivisione e sulla collaborazione e con un impegno che mira a costruire un modello di sviluppo dinamico e partecipato, Bellaria Igea Marina getta le basi per un commercio moderno, inclusivo e sostenibile, capace di rispondere alle sfide del presente e di guardare con fiducia al futuro.

Aldo Di Tommaso