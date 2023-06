"Commercio vessato, meglio tassare i turisti"

"Se i nostri centri storici e centri commerciali naturali sono pieni di negozi sfitti e in vendita, forse l’Amministrazione dovrebbe fare un’analisi dettagliata su quanto la sua politica sia efficace. L’introduzione della tassa di soggiorno, potrebbe liberare fondi che potrebbero essere utilizzati per lo sgravio tributario e nuovi commercianti e imprenditori potrebbe investire di più su Bellaria Igea Marina. Ma il comune continua a non volerla introdurre".

Il consigliere Alessandro Berardi (Civici per BIM) torna all’attacco sulla ‘desertificazione’ commerciale dell’Isola dei Platani e del centro di Igea Marina, dopo la denuncia fatta qualche giorno fa da un altro consigliere comunale, Gabriele Bucci della lista civica. "Fino a quando l’amministrazione comunale continuerà a vessare su imposte e tributi, con Imu, ritenute Irpef sopra la media _ dice Berardi _ gli affitti resteranno sempre insostenibili per chiunque. Perché non si chiede invece un contributo ai turisti? La tassa di soggiorno potrebbe liberare fondi da utilizzare per eventuali bandi nel settore imprenditoriale". L’economia locale, per il consigliere, soffre del pagamento di tasse così alte. "Se un proprietario di un negozio si trova a pagare una cospicua somma di Imu _ spiega Berardi _ è inevitabile la scelta di affittare a prezzi alti i propri locali, per coprire costi fissi esagerati. Stessa cosa per gli alberghi. Molti sono sfitti. Chi amministra non capisce o fa finta di non capire. Questo modo di amministrare attrae esclusivamente chi ha cospicue somme di denaro che non coincidono spesso con soggetti locali, italiani o con uno spirito imprenditoriale innovativo e di qualità. Così facendo continueremo solo a far degenerare non solo i centri commerciali ma tutta l’economia locale". Berardi punta nuovamente il dito contro la giunta di Filippo Giorgetti: "È da tempo che chiedo una rimodulazione della pressione tributaria locale. Ho chiesto più volte anche di aprire un tavolo di confronto ma evidentemente prevale ancora una vecchia ottica di politica. Ci si ostina a non guardare al futuro, a ciò che succede intorno a noi in tutta Italia. Al bene dei cittadini di Bellaria Igea Marina e di tutto il comparto economico e turistico".

Rita Celli