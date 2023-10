Commessa e magazziniere per azienda del Gros

Sul portale ‘Lavoro per te’ sono pubblicate attualmente due offerte di lavoro per attività con sede al Gros di Rimini. Un’azienda specializzata nel commercio all’ingrosso di accessori e abbigliamento per donna sta cercando una commessa da adibire all’attività di vendita e sistemazione della merce. Serve anche un magazziniere con patente B e automunito. Per ambedue queste figure si chiede esperienza nella rispettiva mansione. I contratti saranno a tempo determinato, della durata di sei mesi, con data presunta di inizio da gennaio-febbraio 2024. L’orario di lavoro sarà a tempo pieno su doppio turno, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Registrati con Spid o Cie su ‘Lavoro per te’ e clicca su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio che interessa.