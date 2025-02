Compagnia delle Opere,. Manoni nuovo presidente

Cristian Manoni diventa il nuovo presidente della Compagnia delle Opere di Rimini. Nei giorni scorsi il passaggio del testimone con Alessandro Bracci, alla guida della Cdo Rimini per 6 anni. "In continuità con il lavoro fatto insieme in questi anni – dice Manoni – mi metto a disposizione di tutta la Compagnia delle Opere di Rimini, nel desiderio di dare un contributo a estendere a quante più aziende possibile il bello e l’importanza di una associazione che guarda all’uomo imprenditore, prima ancora che alla sua impresa".

"Sono molto contento e soddisfatto – dice l’ormai ex presidente Bracci – di questo percorso di avvicendamento con Cristian che è avvenuto non solo dentro una continuità operativa dell’Associazione (Manoni era già vicepresidente, ndr), ma anche dentro un’amicizia e una stima che in questi anni è cresciuta tra di noi e dentro il lavoro con tutti i membri del direttivo. Manterrò il mio impegno nella vita dell’associazione di Rimini a fianco di Cristian e degli altri amici del direttivo e la condividerò con l’impegno della vicepresidenza nazionale".