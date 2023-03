Compartone rivisto Il progetto in consiglio

Compartone, ci siamo. Il progetto arriverà in consiglio comunale la settimana prossima, è la stessa amministrazione comunale marignanese a darne conferma. "Dopo mesi di lavoro dell’amministrazione Morelli – dice ora la maggioranza comunale marignanese – il gruppo di maggioranza ha deciso di portare in consiglio comunale le controdeduzioni al Piano Urbanistico Attuativo del comparto C2-4 depositato dalla proprietà". Ci sono alcune importanti conferme per il tessuto cittadino: "Nello specifico vengono confermati il grande parco urbano da oltre 30mila metri quadrati e la nuova strada esterna all’abitato che corre parallela alla via Spesso, che alleggerirà il centro capoluogo dal transito dei mezzi pesanti – ribadisce l’amministrazione comunale – mentre i numeri dell’edificato saranno solo quelli del primo stralcio, mentre gli stralci secondo e terzo verranno eliminati e le relative aree trasformate in territorio agricolo".

Dunque si annuncia una decisa riduzione delle aree edificabili: "I nuovi edifici privati saranno massimo quadri-familiari con molto verde attorno, che ricuciranno le aree di frangia poste verso le vie Mazzini e Foscolo – prosegue l’amministrazione comunale – vengono confermati gli alloggi ERS (edilizia convenzionata o similare), per i quali verrà redatto uno studio apposito per stabilirne le tipologie più rispondenti alle esigenze della cittadinanza (es. per le giovani coppie di marignanesi). Infine domani (oggi, ndr), sono stati convocati i gruppi consigliari per l’illustrazione delle proposte per il consiglio comunale che verrà convocato per il 7 marzo". Saranno quindi giorni di dibattito politico in città e nell’aula consigliare con una seduta comunale che si annuncia molto importante e significativa per il futuro del Granaio dei Malatesta.

lu.pi.