Compleanni da record . Ginetta raggiunge nonna Ida: "Pronti a festeggiare i 106 anni"

Sono centosei le candeline su cui oggi soffierà Verginia Felicioni, per tutti Ginetta, nata il 6 marzo 1918, la bisnonna ultracentenaria si prepara a festeggiare insieme ai suoi innumerevoli nipoti e pronipoti il compleanno. Nonostante la carta d’identità segni la data di nascita in un giorno lontano del secolo scorso, Ginetta non si fa scoraggiare. Come racconta la nipote Monica: "Nonna tutto sommato sta bene, si fa affiancare da una badante e dall’aiuto di un deambulatore, ma non per questo rinuncia ai pranzi domenicali con i parenti". La ultracentenaria, racconta ancora la nipote, "ama passare le giornate tra la lettura di un libro o guardando qualche programma alla televisione".

Oggi l’anziana occupa gran parte del suo tempo riposando, dopo aver speso una vita per l’ospitalità. La centoseienne ha infatti gestito per molti anni una pensione nella zona di via Lagomaggio a Rimini, dove tuttora vive.

La famiglia sta preparando i festeggiamenti che saranno rimandati di qualche giorno: Ginetta aspetterà che una delle figlie arrivi da da Milano per celbrare il compleanno. La lista degli invitati è lunga e prevede i due figli, sei nipoti e ben undici pronipoti.

Il primato di persona più anziana della provincia di Rimini però non spetta a Verginia Felicioni, che con i suoi centosei anni si classifica seconda dietro a una quasi coetanea: Ida Borghesi. Con centosei anni e cinque mesi, la Borghesi guida la classifica delle persone più longeve della città e nel 2024 raggiungerà il traguardo dei 107 anni.

