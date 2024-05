Compleanno gustoso. La Dulca festeggia trent’anni di attività: "Traguardo speciale"

Dulca compie trent’anni di dolcezza e li festeggia in grande stile. Ieri l’azienda ha organizzato un evento aperto a tutti per raccontare la propria storia attraverso le testimonianze di coloro che l’hanno vista crescere e affermarsi nel campo dolciario. Per celebrare l’anniversario è nata anche la mostra fotografica ‘Dulca, una storia che continua’, con immagini che provengono dall’archivio dell’azienda. Ad ospitare l’evento l’ecoarea Better Living di Cerasolo che ha accolto gli operatori dei settori di panificazione, pasticceria, gelateria ed hotellerie: tutti i campi in cui Dulca lavora. "Siamo un’ottantina di dipendenti e vogliamo celebrare un traguardo che porta con sé 2.500 clienti e le sei province in cui operiamo – esordisce così Marina Selva dell’ufficio marketing di Dulca –. Ci sono persone che lavorano in azienda da trent’anni, dipendenti storici che hanno visto l’impresa crescere ed evolversi negli anni". È il primo gennaio 1994 quando Bruno e Roberto Fabbri fondano Dulca, ma la storia dell’azienda viene da lontano, da quasi venti anni prima quando i due iniziano a lavorare nel settore dolciario imparando tutte le tecniche e i segreti. L’apertura di Dulca non è un arrivo, ma una partenza, perché negli anni l’impresa del food si allarga aggiungendo nuovi campi di interesse. La prima a essere incorporata con la pasticceria e la panificazione è stata la gelateria, vera svolta per le sorti future di Fabbri e soci. L’ultimo ‘acquisto’ aziendale è stata invece l’hotellerie, un campo molto sviluppato nei territori riminesi.

"Per lavorare con gli hotel, soprattutto in Romagna, occorre essere sempre aggiornati e Dulca ne è capace – riprende Marina Selva – Negli anni il mercato a cui ci rivolgiamo è fortemente cambiato: nell’ultimo periodo le parole d’ordine sono salutistico e vegan, bisogna dialogare con un consumatore sempre più consapevole". Nella famiglia Fabbri il primo a sbarcare nel mondo del food è stato nonno Otello che con l’omonimo bar ha indicato la direzione lavorativa degli eredi. Sono poi il figlio Bruno e il nipote Roberto ad avvicinarsi ancora di più al campo della gelateria e della pasticceria, arrivando a confrontarsi nel 1994 con quell’idea che porterà alla creazione di Dulca, l’azienda che ha appena festeggiato i primi trent’anni di una storia che continua.

Federico Tommasini