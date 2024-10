Compleanno in pista per il Frontemare

Si annuncia un weekend bollente al Frontemare di Rimini, pronto a stupire il pubblico con una tre giorni di eventi tutti da ballare. Si parte venerdì con un compleanno in grande stile, quello della serata Top club show dinner, che festeggia dieci anni. In scena uno degli appuntamenti più amati al Frontemare, diventato una vera e propria tradizione del locale.

La serata del Top club show diner prenderà il via, come sempre, con la cena spettacolo, accompagnata dal deejaset di Giò Brunetti e dalla voce di Alex F. Alle 23.30 poi spazio alla carrellata degli storici deejay, che negli anni sono stati protagonisti delle notti nel locale riminese. Alla consolle si alterneranno artisti come Mauro Pilato, Alessandro Baldini, Fabrizio Fratta, Max Monti e Gianna Morri, il tutto sotto la direzione artistica di Cristina Venzi.

Ma la musica la farà da protagonista anche il giorno dopo, con la serata dedicata ai nostalgici degli anni ’90. Ad animare il locale sabato sarà infatti la festa a tema Voglio tornare negli anni ‘90. Si partirà alle 20.30 con la cena, seguita dal deejaset che farà ballare e divertire il pubblico al ritmo delle più famose hit degli anni ’90.

Per concludere la maratona in pista, domenica al Frontemare torna l’appuntamento con l’Apericena latina, la serata dedicata a tutti gli amanti della musica latino-americana. Si comincerà intorno alle 19 con l’aperitivo, poi la serata continuerà con la musica di deejay Mauro Catalini e le animazioni a cura dello staff di Urbanitaly. Una sera per scatenarsi e per ballare al ritmo di salsa, bachata e reggaeton.

f.t.