"Comportamento antisindacale" E il giudice bacchetta la preside

Il caso è arrivato in tribunale. E il giudice del lavoro, Lucio Ardigò, ha "accolto intergalmente" – fa sapere la Flc-Cgil di Rimini – le istanze presentate dalla stessa organizzazione sindacale, assistita dall’avvocato Matteo Urbinati, per "garantire il ripristino delle corrette relazioni sindacali nell’Istituto tecnico tecnologico Belluzzi-Da Vinci". La dirigente scolastica è la professoressa Sabina Fortunati. Canta vittoria, intanto, la Flc-Cgil. "È stata accertata la condotta antisindacale tenuta dalla dirigente, la contrattazione integrativa non è eludibile", osserva la segretaria generale del sindacato Simonetta Ascarelli. La professoressa Fortunati preferisce non replicare: la vicenda sarà chiarita "a tempo debito" e nelle "sedi opportune", con l’intervento dell’avvocatura di Stato.

Il ricorso era stato presentato il primo giugno scorso, giovedì si è tenuta l’udienza e venerdì è arrivata la sentenza. Tutto ruota intorno ai compensi da riconoscere ai lavoratori per lo svolgimento delle attività aggiuntive (ad esempio l’impegno legato a particolari progetti). "Il ricorso alle vie legali – chiarisce la Flc-Cgil – si era reso necessario dopo reiterati atti unilaterali della professoressa Fortunati che avevano nella sostanza reso impossibile giungere a un contratto di istituto condiviso e nell’interesse del personale docente e Ata (sono impiegati oltre 200 lavoratori nell’istituto, ndr). Nonostante le nostre richieste, la dirigente continuava a utilizzare esclusivamente misure percentuali per determinare i compensi da riconoscere ai lavoratori per lo svolgimento delle attività aggiuntive, configurando così una sostanziale opacità nell’utilizzo delle risorse pubbliche". Il giudice ha rimarcato che "solo attraverso la puntuale conoscenza degli importi economici previsti e poi corrisposti – continua la Flc-Cgil – il sindacato può verificare l’effettiva destinazione dei compensi, agire consapevolmente nella contrattazione e dunque garantire l’equità del contratto stesso". La dirigente scolastica dovrà "cessare i comportamenti riconosciuti come antisindacali, riaprire la contrattazione e consegnare i dati economici necessari a garantire la piena partecipazione del sindacato e delle Rsu alla definizione del contratto". "Auspichiamo che cominci ora la fase del dialogo", conclude Ascarelli.

Giuseppe Catapano