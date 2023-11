Computer in tilt, stop alle analisi. Ausl: "Disagi causati da un guasto"

Tutto bloccato. Sistema in tilt e tanti disagi ieri, per i riminesi in fila per effettuare esami e analisi. A provocare i disservizi è stato un guasto al sistema informatico di laboratorio analisi dell’Ausl, che ha causato così rallentamenti e blocchi nei centri prelievo, in partecipare le prestazioni ad accesso diretto, a Rimini così come nel resto della Romagna. Ma il problema, come precisano subito dalla direzione del’azienda sanitaria, "non ha nulla a che fare con l’attacco degli hacker" che ha colpito in queste ore l’Ausl di Modena.

Nel caso della Romagna si è trattato semplicemente di un guasto, che si è verificato nelle ore notturne ma che ha avuto ripercussioni poi sul resto della giornata. In una nota l’Ausl spiega che "fin dalla notte sono stati attivati i sistemi di emergenza del laboratorio analisi". Già ieri mattina "i tecnici hanno completato le attività di configurazione, al fine di ripristinare la piena funzionalità di tutti i sistemi informatici coinvolti" dal problema. Questo per riuscire così a garantire, nel più breve tempo possibile, "la riattivazione dei servizi agli utenti". Scusandosi per i disagi causati, la direzione dell’Ausl Romagna assicura che "quanto accaduto in queste ore non è in alcun modo collegato all’attacco informatico che altre aziende sanitarie in Emilia Romagna hanno subito la scorsa notte". Resta il fatto che i disagi ieri ci sono stati e sono stati parecchi. Tant’è vero che fino a ieri pomeriggio, per alcuni tipi di prestazioni sanitarie, il blocco era ancora in corso.

Per cercare di rimediare ai problemi accaduti nelle ultime ore, l’Ausl annuncia che "nella mattinata di oggi sarà ampliata l’offerta per l’accesso diretto nelle varie sedi erogative aziendali". Si cercherà in questo modo di recuperare ai disagi di ieri. Già nelle settimane passate i sistemi informatici dell’Ausl avevano registrato alcuni problemi, con inevitabili ripercussioni su chi doveva prenotare esami e visite.