Comunali, FdI si candida: "Siamo il primo partito"

"Siamo il primo partito del centrodestra, consapevoli del compito che ci aspetta nella coalizione in vista delle elezioni amministrative di Riccione tra poco più di due anni". Stefano Paolini, coordinatore locale di Fratelli d’Italia è determinato a dare le carte nella coalizione di centrodestra in vista della sfida per il municipio nel 2027.

Paolini, partiamo dal dato delle regionali, inferiore a quello medio provinciale.

"A Riccione abbiamo superato il 23%, comunque in linea con il dato nazionale. E’ stato un buon risultato. Siamo il primo partito nel centrodestra in città e non c’è solo il dato percentuale".

A cosa si riferisce?

"Dobbiamo guardare anche alle oltre mille preferenze prese dalla nostra candidata Antonia Barnabé, la terza più votata per il centrodestra in provincia. Se guardiamo ai risultati in termini di preferenze vediamo come oggi il partito riesca a sviluppare una classe dirigente sul territorio, non si tratta di un semplice traino nazionale, c’è un grosso lavoro. Ed ora abbiamo tempo per prepararci per le comunali, con gli alleati".

Ritroverete le civiche e Renata Tosi che ha collezionato 1.700 preferenze a Riccione, e ha già inviato i primi messaggi agli alleati.

"Il confronto lo faremo nei luoghi preposti. Ci sarà un tavolo della coalizione dove parlarsi. Lì prenderemo le decisioni".

Ma chi darà le carte?

"Presto per parlarne"

Renata Tosi ha detto che le civiche saranno protagoniste.

"Ripeto, siamo il primo partito e penso che questo conti. Come ho già detto, non siamo una semplice percentuale, ma un partito sempre più radicato sul territorio con una classe dirigente che ad oggi ha espresso due parlamentari e un consigliere regionale".

Ritroverete anche Forza Italia che a Riccione ha raggiunto alle regionali il 18%.

"Si, ma con il traino delle civiche. Alle regionali Forza Italia e civiche erano di fatto assieme, non so come intendano porsi al tavolo della coalizione in vista delle prossime comunali. Aspettiamo di capirlo. Non spetta certo a me fare valutazioni in casa altrui. Per noi sono alleati con cui costruire un progetto forte per puntare al municipio alle prossime amministrative".

Andrea Oliva