Comune digitale con i fondi del Pnrr

Il Comune di Misano sarà sempre più digitale e al servizio dei cittadini grazie a 330mila euro arrivati con il bando del Pnrr. Con 122mila euro, relativi all’iniziativa ‘Abilitazione al Cloud per le PA locali’, verrà migliorato e integrato il lavoro di digitalizzazione delle procedure che il Comune di Misano sta già portando avanti da tempo. Nei fatti le procedure amministrative in forma digitale saranno sempre più fruibili via web.

Sfruttando altri 155mila euro, verranno realizzati nuovi servizi online ed anche l’adeguamento del nuovo sito web del Comune così da intensificare il contatto tra cittadini e Comune usando la Rete. Infine 32mila euro saranno utilizzati per facilitare l’interazione con la nuova piattaforma prevista dalla norma che prevede la dematerializzazione delle notifiche ai cittadini. I rimanenti 20mila euro saranno usati per il progetto Piattaforma digitale nazionale dati.