Comune e Ausl nel mirino dei residenti: "La strada dell’ospedale è piena di buche"

Problemi in corsia, e non solo, per l’ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria. Tra i cittadini hanno partecipato all’incontro di ieri sera al teatro Sociale, dove si è parlato dei reparti, dei progetti e dei servizi, c’è chi ha segnalato le pessime condizioni della strada che porta all’ingresso del nosocomio e prosegue fino al Pronto soccorso. "E’ piena di buche – attaccano infuriati alcuni cittadini – Su quella strada c’è da anni una diatriba tra Comune e Ausl Romagna per stabilire a chi spettano i lavori. Si rattoppano le buche ma non si riasfalta la strada da anni. A oggi, dopo la posa di tubi e cavi per altri lavori in corso, siamo di nuovo con una strada in completo degrado. I tombini presenti, ad esempio, sono più alti del manto stradale. Per non parlare delle buche lungo la via". Una situazione "pericolosa anche per il passaggio delle ambulanze". Preoccupazioni condivise anche dal personale della Croce Verde e da quello sanitario. Per questo i residenti di Novafeltria incalzano: "Questa strada deve essere perfetta con asfalto nuovo e nessuna buca. Quando le ambulanze passano anche a velocità sostenuta, il rischio di sobbalzare all’interno dei veicoli è elevato. Un pericolo per i pazienti a bordo".